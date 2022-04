Linienfahrten und Thementouren auf dem Rhein : Saison der Weißen Flotte startet Karfreitag

Bonn „Leinen los“ heißt es bei der Bonner Personen Schiffahrt (BPS). Bis zum Osterwochenende wird noch lackiert, geputzt und ausgepackt.

Die Linienfahrten der BPS nach Königswinter, Unkel, Remagen und Linz starten am Karfreitag. Abfahrt ist jeweils freitags, samstags, sonn- und feiertags um 9.50, 11.50 und 14 Uhr am Bonner Rheinufer.

Wegen Corona abgesagt : Ersatzveranstaltung für „Rhein in Flammen“ geplant Bei der Stadt Bonn und der T&C hält man die Absage von „Rhein in Flammen“ weiter für alternativlos. Nun plant die Bonner Personenschifffahrt als Ersatz für die Großveranstaltung ein eigenes Feuerwerk-Event.

Nachdem Rhein in Flammen in Bonn und die Kölner Lichter für 2022 abgesagt wurden, laufen die Bonner Schiffe am 9. Juli gemeinsam zur „Bönnschen Sommernacht“ aus. Die Tour endet mit einem Feuerwerk.

Beim Unternehmen Köln-Düsseldorfer (KD) beginnt die Hauptsaison mit täglichen Schiffstouren ins Siebengebirge erst am 1. Mai. Neu in der Flotte der KD-Eventschiffe ist die MS Rheingalaxie, die am 22. April in Düsseldorf von Patin Bettina Böttinger getauft wird.