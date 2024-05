Unter Auflagen der Stadt Bonn Salsa-Tänzer kehren an den Alten Zoll zurück

Mit Temperaturen von mehr als 25 Grad hat sich der Sommer nun das erste Mal in der Bundesstadt zurückgemeldet. Zahlreiche Bonner nutzten das gute Wetter für Ausflüge und besiedelten die Grünflächen am Poppelsdorfer Schloss, im Hof- sowie dem Stadtgarten. Dort wollen sich ab diesem Monat auch wieder die Salsa- und Bachata-Tänzer treffen. Mit der Stadtverwaltung hat sich die Gruppe nach dem Eklat im Sommer 2022 erneut über die Nutzung einigen können, muss sich aber an Auflagen halten.