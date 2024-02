Fund historischer Mauern Sanierung an der Wesselstraße in Bonn verzögert sich

Für die Kanalbaumaßnahme wurde laut Verwaltung bereits im Vorfeld eine archäologische Baubegleitung berücksichtigt. Zurzeit werden die beiden Mauern freigelegt und dokumentiert. Das Tiefbauunternehmen arbeitet laut Stadt mit dem archäologischen Team zusammen, um die daraus resultierenden Bauzeitunterbrechungen möglichst gering zu halten. Aufgrund der Funde kann der Kanal in Teilbereichen nicht mehr, wie ursprünglich geplant, in offener Bauweise verlegt werden. Es wird zurzeit geprüft, dort den Hauptkanal in einem Stollen neu zu verlegen. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten werden die beiden gefundenen Mauerreste der Stadtmauern wieder eingegraben, damit diese möglichst weiterhin erhalten bleiben. Wie lange sich die Bauzeit durch die Umplanung und geänderte Bauausführung verzögern wird, kann das Tiefbaumt derzeit nicht einschätzen.