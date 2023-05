Verkehrswende in Bonn Neue Verkehrsführung auf der Adenauerallee geplant

Die nächste große Straßenbaustelle in Bonn steht an: Die Adenauerallee (B 9) zwischen Koblenzer Tor und Bundeskanzlerplatz soll bereits ab Herbst saniert werden. Im Zuge der Bauarbeiten will die Verwaltung den Radwegeausbau in Bonn weiter fortsetzen: Künftig soll je Fahrtrichtung auch auf der Adenauerallee eine Spur für Radfahrer als sogenannte Protected Bike Lane reserviert werden. Diese Planung sorgt allerdings innerhalb der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt für Ärger.