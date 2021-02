Sanierungsarbeiten schreiten voran : Altar im Bonner Münster wird mit Laser gereinigt

Bonn Die Sanierungsarbeiten am Bonner Münster schreiten voran. Jetzt sind die Details an der Reihe. Zum Beispiel die Reinigung kostbarer Altäre. Dabei kommt moderne Technik zum Einsatz.

„Wir rechnen damit, dass das Innere der Basilika ab dem 1. November für Gottesdienste wieder nutzbar sein wird“, stellt Stadtdechant Wolfgang Picken im noch etwas derangiert wirkenden Eingang der Kirche fest. In knapp acht Monaten wird das Bonner Wahrzeichen seinen Besuchern allerdings dort ein völlig neues Empfangserlebnis bieten können. Maßgeblich dafür wird der komplett restaurierte, gereinigte und an neuer Stelle aufgesetzte Dreifaltigkeitsaltar sein, der sich dann gegenüber dem Eingangstor befinden wird.

Zuvor befand sich der 1704 in einer Kölner Werkstatt gefertigte Altar etwas unbeachtet in einer entfernten Ecke des Münsters, wodurch seine auf die Stadt Bonn bezogenen Motive im Gewölbe stets etwas unterzugehen drohten. So auch das im Altar beherbergte Ölgemälde, das das damalige Stadtbild Bonns mit den darüber wachenden Stadtpatronen Cassius und Florentius sowie der heiligen Helena darstellt. Nun soll das daher auch als Stadtpatronealtar bezeichnete sakrale Kunstwerk prominenter ins Licht rücken.

„Wir haben uns im Zuge der Renovierung dazu entschieden, den Patronealtar direkt auf die Sichtachse von der Tür aus zu setzten, sodass die Blicke der Besucher, die von der Stadt kommen, sofort auf diesen Altar gerichtet werden.“ Man wolle damit, so Picken, den „klassischen Eindruck der Reglementierung vermeiden“, der beim Betreten von Kirchen so häufig entstehe. „Nachdem man erfuhr, dass man hier keine kurzen Hosen oder Röcke tragen durfte, fiel der erste Blick dann direkt auf den Beichtstuhl, sodass man sich sofort als Sünder fühlen durfte. Das hat mich schon immer gestört.“ Abbau, Versetzung und Aufbau des über acht Tonnen schweren Objekts machten dabei weitere 130.000 Euro aus. Dieser Mehrbetrag konnte mit Unterstützung des Münster-Bauvereins aufgebracht werden.

„Licht hat die Eigenschaft, entweder absorbiert oder reflektiert zu werden“, erklärt Verbeek. „Der sich auf dem Objekt befindende Schmutz absorbiert die Energie des Lichtstrahls, und durch die entstehende Wärmeenergie kommt es zur Ausdehnung und das wiederum bewirkt ein Abplatzen der selektiven Schichten.“ Die so entstehende Plasma- beziehungsweise Staubwolke könne dann abgesaugt werden. „Der Alabaster selbst ist sehr hell und reflektiert die Strahlung, sobald der Laser darauf trifft“, so Verbeek.

Was so einfach klingt, erfordert jedoch neben einer gehörigen Portion Geschicklichkeit auch viel Erfahrung. Diese haben sich Verbeek und Brinkmann bei zahlreichen Arbeiten, etwa in ägyptischen Grabkammern, erworben. „Man darf natürlich nicht allzu lange auf eine Stelle strahlen. Man sieht sofort einen Effekt. Das schönste aber ist, man weiß, dass es bei richtiger Handhabe keine Folgeschäden am Objekt geben wird“, sagt Brinkmann.