Schäferhund vor Tierheim ausgesetzt „Ein großes Problem bei ausgesetzten Tieren: Wir wissen nichts über sie“

Am Zaun angebunden und von seinem Herrchen verlassen. Ein schwarz-brauner Schäferhund ist am Samstag, 17. August, vor dem Albert Schweitzer Tierheim in Bonn ausgesetzt worden. Gegen 15.15 Uhr haben ihn Tierheimbesucher im Lambareneweg 2 entdeckt. „Der Hund hat sich erst mal nicht besonders zugänglich gezeigt. Am Zaun verhielt er sich aggressiv“, sagt Natalie Vöpel, die im Tierheim arbeitet. Noch immer sei das Tier durch den Wind. Das wundert Vöpel nicht: „Er ist auf einmal ohne seine Menschen gewesen. Das kann dazu beitragen, dass er verunsichert ist.“