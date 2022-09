Ost-West-Verbindung : Schafft Bonn mit der Seilbahn die Verkehrswende?

Bonn Der geplante Seilbahnbau sorgt nach wie vor für Diskussionen. Auch scheinen viele Fragen noch offen zu sein. Das wurde jetzt bei einer Podiumsdiskussion, zu der das UKB und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit eingeladen hatte, erneut deutlich.

Die geplante Seilbahn für Bonn kann zu einem Erfolgsprojekt werden und zur Verkehrswende beitragen. Dabei kommt es aber auf eine sehr detaillierte Planung des Projekts an. Das betonte Mobilitätsexperte Klaus Radermacher bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion, zu der das Universitätsklinikum Bonn und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit am Mittwochabend eingeladen hatten. Neben Radermacher hatten auch die Mobilitätsexpertin Sophia Charlotte Hoge sowie Professor Wolfgang Holzgreve an der von Martin Wein im Biomedizinischen Zentrum der Uniklinik moderierten Gesprächsrunde teilgenommen.

Mit ihrer von Ramersdorf über den Rhein zum Uniklinikum auf dem Venusberg verlaufenden Strecke soll die Seilbahn eine in Bonn bisher noch fehlende Ost-West-Verbindung im ÖPNV schaffen. Geplant sind fünf Stationen, unter anderem am Post-Tower und UN-Campus.

Laut Uniklinik ist die Seilbahn essenziell wichtig, um dem steigenden Autoverkehr auf den Venusberg entgegenzuwirken. Die Sigmund-Freud-Straße könne den starken Verkehr kaum noch tragen: „Wir haben Mitarbeitende, die sagen, die Anfahrt ist zu beschwerlich, um weiter in der Uniklinik zu arbeiten. Das tut weh, insbesondere in Zeiten des Pflegepersonalmangels“, sagte Holzgreve.

Ein Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr sei nur für diejenigen lukrativ, die direkt an einer der Seilbahn-Stationen wohnen, so Reichert. Diesem Kritikpunkt stimmte Radermacher zu: „Mir fehlen Planungen für P & R Parkplätze an den Seilbahnstationen für Pendler, die aus Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis nach Bonn pendeln“, sagte Radermacher. Was er aber versichern konnte, ist, dass der gesamte öffentliche Nahverkehr im linksrheinischen Bonn an die Seilbahn-Stationen angeschlossen wird.