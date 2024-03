Verwirrung um Währung Ein Bonner Parkautomat fragt nach der alten D-Mark

Erstaunlich nämlich ist, dass mindestens der Automat am Frankenbad einen Aufkleber trägt, dem außergewöhnliche Barzahlungsmodalitäten zu entnehmen sind. Abgebildet darauf sind die den Älteren unter uns noch geläufigen Münzen vom 10-Pfennig- bis zum Fünf-Mark-Stück. Ersetzt vor 22 Jahren durch den aus Funk und Fernsehen bekannten Euro. Der Post wird begleitet mit den Worten: "Endlich die DM wird in Bonn wieder eingeführt!" In manchen Kommentaren ergießt sich Hohn und Spot über die Bonner Stadtverwaltung. Von Stümperei ist die Rede und der Name "Dörner-Säule" in Anlehnung an die Oberbürgermeisterin ward schnell gefunden. Doch scheint es sich um einen Scherz zu handeln, wenn auch keinen schlechten.