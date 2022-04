Schiiten gedenken des Imam Ali : Islamischer Trauermarsch am Sonntag in der Bonner Innenstadt

Schiiten bei einem Trauermarsch in Bonn - hier in der Maxstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf dem Jan-Loh-Platz in Bonn findet am Sonntag eine islamische Kundgebung mit rund 300 Teilnehmer statt. Die Veranstaltung sorgte in den vergangenen Jahren schon oft für Aufsehen.



Eine Trauerveranstaltung von Schiiten in Bonn wird am Sonntag in der Bonner Innenstadt für Aufsehen sorgen. Ein Indisch-Pakistanischer Kulturverein hat für die Zeit von 14 bis 19 Uhr die Kundgebung auf dem Jan-Loh-Platz angemeldet, wie die Polizei mitteilte. An diesem Tag soll dem Imam Ali gedacht werden, der vor rund 1360 Jahren ermordet wurde. Die Schiiten trauern, in dem sie öffentlich Trauerlieder singen, eine Sargattrappe durch die Straße tragen und sich mit der flachen Hand rhythmisch auf die nackte Brust schlagen. Jeder Schlag soll ein Zeichen der Trauer sein.

Nach Angaben der Polizei werden laut Veranstalter rund 300 Teilnehmer erwartet. Die Polizei wird die Versammlung vor Ort begleiten und auch für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Auch der Kulturverein stand in den vergangenen Jahren für Informationen vor Ort bereit, um die Trauerbekundung fragenden Beobachtern zu erklären.

Schiiten aus ganz Deutschland veranstalten in #Bonn Trauermarsch. Die Teilnehmer drücken durch Selbstgeißelung ihre Trauer um Imam Ali aus. pic.twitter.com/Gq5IitLPxr — Maximilian Mühlens (@MMV_BN) June 25, 2017 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Seit vielen Jahren findet eine solche Kundgebung in Bonn statt. Syed Haider organisierte diese schon vor einigen Jahren. Er sagte unserer Redaktion im Jahr 2017, dass es beim Schlagen auf die Brust oder auch bei den Narben auf den Rücken einiger Teilnehmer eigentlich nicht um Schmerzen gehe. "Wir bekunden damit unsere Bereitschaft, dass wir das Leid auf uns genommen hätten, wenn wir seinerzeit anwesend gewesen wären." Gerade in Indien und Pakistan sei eine aggressivere Form der Trauer bei Schiiten üblich.

Auf die Frage, warum diese Veranstaltung neben anderen deutschen Städten auch in Bonn stattfinde, antwortete er damals: „"Ich bin nun einmal Bonner, hier geboren und aufgewachsen. Wo sollte ich ihn sonst organisieren?"

(ga)