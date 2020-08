Zwei Schwerverletzte : Mordkommission ermittelt nach Schlägerei in Bonn

Nach einer Schlägerei in der Bonner Innenstadt ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft (Symbolbild). Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Bei einer Schlägerei unter mehreren Personen sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in der Bonner Innenstadt schwer verletzt worden. Eine Mordkommission ermittelt.



Von Jill Mylonas und Sebastian Fink

Nach einer Schlägerei mit rund einem Dutzend Beteiligten ermittelt nun eine Mordkommission der Bonner Polizei. Zwei Männer sind in der Nacht zu Sonntag bei dem Vorfall auf der Rheingasse und Am Boeselagerhof so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Eine Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden. Am Sonntag berichtete die Polizei zunächst von einem schwer verletzten 40-Jährigen, der bei der Schlägerei Stichverletzungen erlitten hatte.

Später stellte sich aber heraus, dass zudem ein 25-Jähriger durch Gewalteinwirkungen gegen den Oberkörper ebenfalls so schwer verletzt wurde, dass er intensivmedizinisch behandelt werden muss. Er galt zunächst nicht als schwer verletzt, dies stellte sich Stunden nach der Tat jedoch anders dar. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 3.15 Uhr zwischen mehr als zehn Personen auf der Rheingasse ein Streit ausgebrochen. Die Auseinandersetzung habe sich auf die Straße Am Boeselagerhof verlagert. Nach GA-Informationen entstand der Streit vor einer Shisha-Bar. Die zwei Gruppen, die sich untereinander kennen, trafen dort aufeinander. Nach einem lautstarken Streit soll dann eine Gruppe die Rheingasse verlassen haben und in Richtung „Am Boeselagerhof“ gegangen sein. Die andere Gruppe folgte den Männern aber. Dann kam es zu der Schlägerei, bei der zwei Männer schwer verletzt wurden.

Die alarmierten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 29 Jahren und zwei weitere 23 Jahre alte Männer in der Folge am Bertha-von-Suttner-Platz vorläufig fest. Sie hatten versucht, in einem Auto davonzufahren. Zur Spurensicherung stellten die Beamten das Fahrzeug sicher.