Zwei Schwerverletzte : Mordkommission ermittelt nach Schlägerei in Bonn

Update Bonn Bei einer Schlägerei unter mehreren Personen sind in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in der Bonner Innenstadt schwer verletzt worden. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach einer Schlägerei mit rund ein Dutzend Beteiligter ermittelt nun eine Mordkommission der Bonner Polizei. Zwei Männer sind in der Nacht zu Sonntag bei dem Vorfall auf der Rheingasse und Am Boeselagerhof so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Eine Lebensgefahr konnte zeitweise nicht ausgeschlossen werden. Am Sonntag berichtete die Polizei zunächst von einem schwer verletzten 40-Jährigen, der bei der Schlägerei Stichverletzungen erlitten hatte.