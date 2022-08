Hochamt der gepflegten Schlagermusik : Schlagerstar Roland Kaiser begeistert beim KunstRasen in Bonn

Roland Kaiser bei seinem Konzert auf dem KunstRasen in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Berliner Sänger Roland Kaiser hat am Samstagabend vor 9500 Zuschauern in Bonn ein spektakuläres Gastspiel auf dem KunstRasen in Bonn gegeben - natürlich mit vielen seiner Klassiker.