Gefahr für Rad- und Rollerfahrer Stadt Bonn stopft Schlaglöcher oft nur notdürftig

Wer mit dem Auto oder Fahrrad auf den Bonner Straßen unterwegs ist, kennt das Problem, das mitunter gefährlich werden kann: Viele Straßen sind übersät mit Schlaglöchern. Gestopft werden sie oftmals nur notdürftig, wie man jüngst in Endenich in der Brahmsstraße beobachten konnte. Warum greift die Stadt Bonn so häufig zu provisorischen Lösungen?