Experte gibt Tipps zum Thema Nachhilfe „Wenn die Note im Zeugnis schlecht ist, ist es schon zu spät“

Endlich sind Ferien, werden auch viele Bonner Schüler gedacht haben, als es vor rund zwei Wochen in die große Sommerpause ging. Doch mit Beginn der Ferien kamen auch die Zeugnisse. Während die einen Schüler und Eltern sich über gute Noten freuen durften, sind andere über Fünfen oder Vieren enttäuscht. Viele Eltern suchen dann schnell eine Nachhilfe, um das Kind für das kommende Schuljahr vorzubereiten. „Wenn die Note im Zeugnis schlecht ist und daraufhin erst Nachhilfe geholt wird, ist es schon zu spät“, sagt allerdings Björn Wagner. Der studierte Chemiker gibt seit 15 Jahren Nachhilfe beim Studienkreis in Bonn und leitet das Büro in Beuel. Es müsse früher eingegriffen werden. „Sobald eine klare Tendenz zu sehen ist, dass die Note in einem Fach jede Klausur schlechter wird oder gleichbleibend schlecht ist, muss gehandelt werden“, sagt der 45-Jährige.