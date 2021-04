Vandalismus in Bonn : Schmierereien am Bonner Münster

Bonn Bislang Unbekannte haben die frisch sanierte Fassade des Bonner Münsters beschmiert. Das Stadtdekanat hat Anzeige erstattet.

Schon wieder haben Schmierteufel in Bonn zugeschlagen. Nachdem Anwohner am Wochenende sich vor allem im Bonner Süden über Graffiti an Strom- und Briefkästen ärgern mussten, haben Unbekannte jetzt die frisch sanierte Fassade des Bonner Münsters mit Schriftzügen in roter Farbe verunstaltet.