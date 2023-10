Vandalismus an Bonner Kirchen Schmierereien an Schaukästen von Sankt Elisabeth

Zerstörte Fenster, Diebstahl, beschmierte Schaukästen: Kirchengemeinden in Bonn und der Region haben immer wieder mit mutwilligem Vandalismus zu kämpfen. Wie zuletzt berichtet, zerstörten Unbekannte in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Lambertus in Witterschlick mehrere Fenster, wahrscheinlich durch Steinwürfe. Josef Wenzler von der Pfarrei zeigte sich bestürzt über den Vandalismus. Ähnlich verärgert sind nun Mitglieder von St. Elisabeth in der Südstadt, wo in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober zwei Schaukästen mit Graffiti-Farbe beschmiert wurden.