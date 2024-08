Glosse zur Schneckenplage in Bonn Von der Tomate mit der Pappnase

Erinnern Sie sich, als wir an dieser Stelle von einer Razzia in unserem Garten berichteten? Es ging um die Jagd auf Nacktschnecken, die der Ehemann Nacht für Nacht unternommen hat, um unsere zarten Gemüsepflänzchen vor der Gier der schleimigen Nudisten zu schützen. Sie glauben nicht, wie viele Anfragen uns erreichten, ob wir den Jäger nicht mal ausleihen könnten. Bedaure. Konnten und können wir nicht. Denn die Jagd geht bis dato ungebrochen weiter. Und das mit großem Erfolg. Jedenfalls ist die Zucchini-Ernte bombastisch, die Kürbisse leuchten in tiefem Orange, die erste Suppe mit frischen Stangenbohnen ist bereits verputzt und die Tomaten stehen in voller Pracht.