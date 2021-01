Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen : Schnee sorgt für viele Feuerwehreinsätze in Bonn und der Region

Bei Overath stürzte ein Baum auf ein Fahrzeug. Foto: Christoph Schmoll

Update Bonn/Region Seit der vergangenen Nacht hat sich Bonn und die Region in eine Winterlandschaft verwandelt. Die Ausflügler freut es, die Autofahrer weniger. Der Wetterdienst warnt vor glatten Straßen. Vielerorts sind Bäume unter der Schneelast umgeknickt, die Feuerwehren sind im Einsatz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel und Axel Vogel

Bonn und die Region präsentieren sich dank Tief „Jussuf“ erneut weiß gepudert: Häuser, Straßen und Parks sind in der Nacht mit einer Schneedecke überzogen worden. Nachdem es am Samstagabend noch regnete, gingen die Tropfen in der Nacht in Flocken über. Bis zum frühen Mittag soll es laut Deutschem Wetterdienst in Bonn, Teilen des Rhein-Sieg-Kreises sowie der Kreise Ahrweiler und Neuwied weiter schneien.

Wie bereits am vergangenen Sonntag lässt sich die weiße Pracht auch heute wieder bei einem Wochenendspaziergang genießen.

Laut Polizei gab es glücklicherweise nur einige wenige Unfälle. Jedoch sollten Autofahrer vorsichtig unterwegs sein, da mancherorts die Straßen wegen überfrierender Nässe glatt sein können.

19 Bilder So schön präsentiert sich die Winterlandschaft in der Region

Die B 484 zwischen Wahlscheid und Overath ist aktuell voll gesperrt. Dort war ein Baum auf ein Fahrzeug gestürzt, die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Feuerwehr rückte aus, um den Baum von der Straße und dem Wagen zu entfernen. Beim Freischneiden des Baumes stürzten jedoch weitere Bäume um. Einer davon schlug zwei Meter neben dem Einsatzleiter ein und hätte ihn beinahe erschlagen. Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr sowie ein Streifenwagen wurden zwischen den umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere schneebelastete Bäume umstürzen, bleibt die Strecke weiterhin voll gesperrt.

Feuerwehr im Siebengebirge im Einsatz

Im Siebengebirge, wo der Schneefall ebenfalls deutlich stärker als im Flachland ausfiel, musste Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Honnef und Königswinter mehrere Bäume von Straßen wegräumen.

Foto: dpa/David Young

Umgestürzte Bäume auf Grund des gefallenen Schnees habendie Freiwillige Feuerwehr in Königswinter seit Sonntagmorgen beschäftigt. Zwischen 6.30 Uhr und 11 Uhr mussten die Wehrleute zu insgesamt elf Einsätze im Bergbereich des Stadtgebietes ausrücken. Bäume fielen auf Grund des Nassschnees auf Straßen oder größere Ästen ragten in die Fahrbahn hinein. In drei Fällen waren die Gefahrenstellen auch bereits von Verkehrsteilnehmern beseitigt worden. Es kam bei den Feuerwehreinsätzen bislang nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

50 Wehrleute der Einheiten Altstadt, Ittenbach, Oelberg und Uthweiler der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter rückten am Morgen zu den Einsatzstellen aus. Betroffen von umgestürzten Bäumen waren unter anderem die Landesstraße 331 zwischen Ittenbach und der Altstadt sowie die Landesstraße 83 in Richtung Thomasberg. Auch im Bereich Oberpleis mussten die Kräfte zu entsprechenden Einsatzstellen ausrücken. Die Bäume und Äste konnten mittels Motorsäge schnell entfernt werden, so dass es nur zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kam. Der nasse Schnee könnte jedoch auch noch im Laufe des Tages für entsprechende weitere Gefahrenstellen sorgen. Zudem rechnet die Polizei mit einem massiven Ausflugsverkehr.

Einiges an Gefahrenpotential hat Georg Melchior, Vorsitzendes des Heimatvereins Alfter, in dem Privatwald am vereinseigenen Jakob-Wahlen-Park ausgemacht. Samstagmorgen entdeckte Melchior eine über 15 Meter hohe Buche, die auf einen Fußweg gestürzt ist, der unmittelbar oberhalb des Wahlen-Park verläuft. Melchior befürchtet, dass noch weitere Bäume durch die teils heftigen Windböen und den Schneefall der letzten Nacht geschädigt sind und umzustürzen drohnen. Der Vorsitzende des Heimatvereins will auf jeden Fall das Ordnungsamt der Gemeinde informieren.

Foto: Axel Vogel

Gesperrte Straße auch in Siegburg

In Siegburg mussten die Einsatzkräfte drei rund 15 Meter lange Bäume auf der Strecke in Richtung Franzhäuschen von der Straße räumen. Auch die Strecke in Richtung Seligenthal ist derzeit voll gesperrt, da dort möglicherweise gleich mehrere große Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen und auf die Fahrbahn stürzen könnten.

Betroffen waren in den frühen Morgenstunden auch die Autobahnen: So musste die A4 Aachen Richtung Köln zwischen dem Kreuz Kerpen und dem Kreuz Köln-West gesperrt werden, weil ein Lastwagen quer stand. Die Polizei meldet zudem Staus und Behinderungen auf der A1 sowie der A4, weil mehrere Laster nicht mehr weiterfahren können.

Die A3 zwischen Breitscheid und Ratingen-Ost musste von der Polizei gesperrt werden, nachdem dort auf glatter Fahrbahn zwölf Autos ineinander gefahren waren. Mehrere Rettungswagen waren dort im Einsatz.

Störungen am Flughafen Köln/Bonn und bei der Bahn

Am Flughafen Köln/Bonn sorgte der Schneefall wegen Räumungsarbeiten immer wieder für Unterbrechungen. Jedoch sei bisher kein Flug ausgefallen, hieß es.

Bei der Bahn kommt es zu mehreren witterungsbedingten Störungen, etwa auf der ICE-Strecke Köln - Frankfurt. Laut Bahn haben hier bereits mehrere Züge Verspätung. Auch die S 12 und die S 13 fahren derzeit nicht. Grund sind Astbrüche aufgrund des Schneefalls.

Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes hat es in der vergangenen Nacht NRW-weit geschneit. In der Spitze wurde eine 17 Zentimeter hohe Schneedecke in Essen gemeldet, in Wuppertal lagen zwischen 10 und 15 Zentimeter Schnee.

Auf den Schnee soll in der neuen Woche übrigens wieder Regen folgen, da es dann wieder wärmer werden und ab Donnerstag auch in den höchsten Lagen regnen soll. Die Temperaturen steigen dann nach Angaben des DWD von maximal vier Grad am Sonntag und Montag auf maximal zehn Grad am Donnerstag und Freitag.

Foto: ker zurück

weiter