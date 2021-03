Situation in Bonner Filialen : Warum gibt es noch keine Schnelltests in Supermärkten?

Bonn Seit Anfang März sollte es möglich sein, sich einen Corona-Selbsttest in vielen Supermärkten und Drogerien zu besorgen. Doch noch immer warten sowohl Kunden als auch Filialen auf die Tests.

Die Corona-Selbsttests, die eigentlich schon Anfang März hätten verkauft werden sollen, lassen weiter auf sich warten. Zwar hatte der Discounter Aldi am Wochenende einige wenige Produkte im Angebot, die waren in Bonn jedoch schon nach kurzer Zeit ausverkauft. Die Drogerie-Filialen von dm und Rossmann haben ihre Verkaufsstarts auf kommenden Freitag verlegt. „Viele Kunden fragen bereits nach, haben aber Verständnis, dass es noch nichts gibt“, sagt ein dm-Filialleiter.

Der Bonner Edeka-Betreiber Christoph Mohr will die Laientests ebenfalls in seinen Geschäften anbieten, wartet jedoch noch auf die Ware. „Die Tests werden über die Zentrale beschafft, wir nehmen sie dann ab“, erklärt er. Informationen dazu sollen in der nächsten Woche kommen. Einen kaufmännischen Alleingang, so wie es ihn beispielsweise zu Beginn der Pandemie bei Mundschutzen gab, will Mohr nicht noch einmal. „Wenn wir über unsere Zentrale einkaufen, garantiert uns das zertifizierte Produkte mit guter Qualität.“