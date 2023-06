Angebliche Tochter schreit im Hintergrund Bonner berichtet von heftigem Schockanruf von Telefonbetrügern

In seinem Fall gingen die Kriminellen zunächst nach einer altbewährten Masche vor: Die Tochter des Ehepaares habe einen Unfall gehabt, und dabei sei eine Person getötet worden, erzählten sie am Telefon. Nur nach Eingang einer Kaution von 80.000 Euro bliebe der Tochter das Gefängnis erspart. „Aber das perfide war, dass im Hintergrund eine junge Frau zu hören war, die in Panik und Verzweiflung schrie und entsetzlich weinte. Ihr Schluchzen war wirklich herzzerreißend. „Papa hilf mir“, rief sie immer wieder mit tränenerstickter Stimme“, berichtet Herrmann Schneider. „Für uns als Eltern war das nicht zu ertragen.“