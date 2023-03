„Wir schöffen das“ Wie Schöffen und Richter am Bonner Landgericht zusammenarbeiten

Die Nachfolger werden nach dem Gerichtsverfassungsgesetz in diesem Frühjahr von den Gemeinden vorgeschlagen und gewählt. Grundsätzlich kann es also jeden treffen, gegen seine Wahl in das „Pflichtehrenamt“ kann man nur in Ausnahmefällen Widerspruch einlegen. So wie auch Frohn und Mohr dürften sich die meisten aber freiwillig auf die Bewerberliste setzen lassen. „Ich fand es immer spannend, Justiz einmal aus dieser Perspektive zu sehen“, erläutert Frohn im GA-Gespräch nach der eingangs erwähnten Urteilsverkündung. Er sei allerdings auch vorbelastet, da seine Frau und sein Bruder Juristen seien.