Tradition zum Jahreswechsel : Schornsteinfeger machen Bonnern die Nasen schwarz

Bonn Schornsteinfeger haben Passanten am Samstag auf dem Bonner Marktplatz eine schwarze Nase verpasst. Das soll Glück bringen. Eine weitere Tradition ist für den einen oder anderen Schornsteinfeger-Auszubildenden noch ein wenig irritierend.

Passanten auf dem Bonner Marktplatz hatten am Samstag die Möglichkeit, mit einer schwarzen Nase noch schnell ihr Glückskonto für das kommende Jahr aufzubessern. Seit einigen Jahren schon veranstalten die Schornsteinfeger die „Schwarze-Nasen-Aktion“ am letzten Tag des Jahres. Zu einer schwarzen Nasenspitze bekam jeder ein kleines Schornsteinfeger-Figürchen geschenkt. „Der Beruf des Schornsteinfegers ist eigentlich ein Traditionsberuf“, erklärt Obmann Thomas Göttner. „Allerdings unterliegt er einem starken Wandel. Wir machen jetzt zum Beispiel auch Energieberatungen.“ Für ihn und seine Kollegen ist es toll, dass ihr Berufsstand immer noch einen sehr positiven Stand in der Gesellschaft hat. „Die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen“, so Göttner. „Eigentlich passiert es fast jeden Tag, dass uns jemand anfassen will, um etwas Glück zu haben. Das ist für die neuen Auszubildenden manchmal etwas irritierend.“ Dabei sei die Tradition bei Alt und Jung immer noch gleichermaßen beliebt. Und in diesen Zeiten könne jeder ein bisschen zusätzliches Glück gebrauchen.