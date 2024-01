Keine Entspannung in Bonn Schranken-Frust in der Südstadt trotz Lokführerstreik

Was sie aber störe, seien die häufig geschlossenen Bahnübergänge. Sie habe schon so oft schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie mittlerweile einen Umweg über die Unterführung an der Weberstraße in Kauf nehme. Und das, obwohl der nächste Übergang nicht weit von Ihrer Wohnung entfernt liegt. „Manchmal, wenn Freunde zu Besuch kommen, schreiben sie mir, dass sie mich schon in der Wohnung herumlaufen sehen, aber erst in einer Viertelstunde ankommen, weil die Schranke unten ist.“