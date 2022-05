Gedenkfeier zum Jahrestag der Bücherverbrennung : Schriften werden symbolisch aus dem Feuer geholt

Bürgermeisterin Melanie Grabowy (li.) und Astrid Mehmel bei der Gedenkfeier vor dem Alten Rathaus. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Jahrestag der von den Nationalsozialisten organisierten Bücherverbrennung 1933 haben am 10. Mai zahlreiche Menschen in Bonn daran erinnert, wie unliebsame Schriften vernichtet wurden. Aus der in der in den Marktplatz eingelassenen Truhe wurden symbolhaft wieder Bücher verschenkt.



Von Sebastian Flick

An diesem Dienstag hat sich die Bücherverbrennung zum 89. Mal gejährt - auch in Bonn: Studenten zogen am 10. Mai 1933, dem Jahr der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, auf den Marktplatz, um Werke all jener Autoren zu vernichten, gegen die die rassistischen und menschenverachtenden Ideologen Einwände hatten. Anlässlich des Jahrestages dieser dunklen Stunde der Bonner Stadtgeschichte hatte die Gedenkstätte Bonn in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Bonn, dem Literaturhaus Bonn, dem ASTA und dem Studierendenparlament der Uni Bonn eine Gedenkveranstaltung vor dem Alten Rathaus organisiert.

Die Vorsitzende der Gedenkstätte, Astrid Mehmel, erinnerte an die Ereignisse in Bonn im Jahr 1933 anhand von damaligen Zeitungsberichten. Vor dem Hintergrund dieser Artikel blickte sie zurück auf den 8. Mai 1933, als die Bonner Studierenden eine Kundgebung „wider den undeutschen Geist“ ankündigten, an der sich alle Bürger beteiligen sollten. „Es war also öffentlich angekündigt und jede und jeder konnte und sollte mitmachen“, stellte Mehmel fest.

Heutige Studierende blicken auf das Ereignis zurück

Bei der Aktion am 10. Mai 1933 wurden Werke von jüdischen, kommunistischen und pazifistischen Autoren ins Feuer geworfen und somit aus dem öffentlichen Leben verbannt. „Getrieben von Hass wurden gezielt unliebsame Existenzen vernichtet. Es ist purer Hohn, dass Studierende aktiv an der Zerstörung von Wissen teilgenommen hatten“, blickte Benedikt Bastin, Erster Sprecher des Studierendenparlaments der Uni Bonn, auf dieses dunkle Ereignis zurück.

Mitarbeitende der Stadtbibliothek Bonn und des Literaturhauses Bonn lasem anschließend Auszüge aus Werken verfolgter Autoren wie „Die Welt von gestern“ von Stefan Zweig oder „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque. Sie erinnerten an das tragische Schicksal dieser Schriftsteller, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ins Exil flüchten mussten.

“Lesemal“ vor dem Alten Rathaus

Bertolt Brecht, überzeugter Kommunist, verließ Berlin und flüchtete ins Ausland. Schriftstellerin Anna Seghers floh nach dem NS-Machtantritt nach Paris. Pazifist Stefan Zweig emigrierte 1934 ins Ausland. In Gedenken an alle Autoren, die vor den Nationalsozialisten fliehen mussten, wurde vor dem Alten Rathaus ein sogenanntes „Lesemal“ errichtet – ein Mahnmal in Form von eingepflasterten Buchrücken. An diesem „Lesemal“ hatte die Gedenkveranstaltung stattgefunden.

Unmittelbar nebenan befindet sich unter den Pflastersteinen vor dem Alten Rathaus eine Büchertruhe, die einmal im Jahr – immer am 10. Mai – geöffnet wird: Zusammen mit Bürgermeisterin Melanie Grabowy holte Astrid Mehmel etwa 80 Bücher von verfolgten Autoren aus der Truhe und verteilte sie an die anwesenden Gäste der Gedenkveranstaltung. Antiquare, Buchhändler und Privatpersonen hatten diese Bücher vor einem Jahr an die Gedenkstätte Bonn gespendet.