Schulklassen aus Bonn und der Region können sich bewerben : Schüler berichten als Reporter über „Lernen in der Pandemie“

Schüler berichten als Reporter über „Lernen in der Pandemie“

Schulklassen und -kurse berichten im General-Anzeiger über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Situation als Lernende: Das ist die Idee des Projekts „Aufbruch: Lernen in der Pandemie“. Foto: dpa/Matthias Balk

Bonn Schulklassen und -kurse berichten im General-Anzeiger über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Situation als Lernende: Das ist die Idee des Projekts „Aufbruch: Lernen in der Pandemie“, das vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW gefördert wird.

Die Schülerinnen und Schüler können in schriftlichen Zeitungsbeiträgen oder auch beispielsweise auf Videos unter anderem darüber berichten, wie ihre Schule mit der besonderen Lernsituation umgeht, wie die schulischen Maßnahmen durch Aufholprogramme der Landesregierung wie „Ankommen und aufholen“ oder der „Extra-Zeit zum Lernen“ ergänzt und verstärkt werden oder was sie sich für die eigene Schule in der Zeit nach Corona wünschen.