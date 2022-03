Aktionstag für Fachkräfte-Suche : Schüler sollen regionale Industrie kennenlernen

Frauen sind in der Industrie unterrepräsentiert. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Bonn Begeisterung für Technik wecken: Am 15. Juni findet der Aktionstag „Jump in“ statt, an dem Schülerinnen und Schüler regionale Industrieunternehmen besuchen können.

Für 90 Minuten in einen Beruf „hineinspringen“ – das soll am 15. Juni für Schülerinnen und Schüler in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis möglich sein. Die Kommunikationsagentur SC Lötters und die Eventagentur Fünfdrei veranstaltet gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, der Kunststoff Inititative Region Bonn/Rhein-Sieg und der Bundesagentur für Arbeit in Bonn an diesem Tag die Aktion „Jump in – Zukunft mit Technik“ im Rahmen der Berufsfelderkundungstage.

Busse werden Schülerinnen und Schüler von Real-, Gesamt- und Hauptschulen an diesem Tag an ihren Schulen abholen und zu Industrieunternehmen in ihrer Nähe fahren, damit diese dort jeweils für 90 Minuten einen Einblick in technische Berufe erhalten. Profitieren sollen davon beide Seiten: Die Schülerinnen und Schüler, die in den Klassen 8 bis 10 kurz vor ihrem Abschluss stehen, und auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind; und die regionalen Industrieunternehmen, die händeringend Fachkräfte suchen.

„Die Kunststoff-Branche in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ist weltweit führend, doch das wissen die wenigsten“, sagt Peter Kuhne, Geschäftsführer der Kuhne Group und Mitglied der Kunststoff-Initiative, die „Jump In“ anregte. Der Geschäftsführer des Sankt Augustiner Maschinenbauunternehmens findet: „Die Industrie redet nicht genug über sich. Dabei haben wir zukunftssichere Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten.“ Auch Stephan Wimmers, Geschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg, sagt: „Wir wollen, dass die jungen Menschen verstehen, dass sie in der Industrie unter guten Bedingungen arbeiten können und dort auch gebraucht werden.“

Die Organisation des „Jump-in“-Formates läuft nun an. „Wir akquirieren derzeit die teilnehmenden Unternehmen und ab Ende März die Schulen“, sagt Christine Lötters, die „Jump in“ mit ihrer Agentur SC Lötters koordiniert. Den Schülerinnen und Schülern soll es vorab möglich sein, sich auf einem Onlineportal für zwei Unternehmen aus der Region zu entscheiden. Hier können sie auch mit den teilnehmenden Unternehmen in Kontakt treten, wenn sie Interesse an einem Bewerbungsgespräch haben und sich genauer informieren wollen. „Wir werden Personaler vor Ort haben, die auch bei Bewerbungsunterlagen helfen können“, so Lötters.

Die Beteiligten hoffen, so die Hemmschwellen abzubauen, sich für einen Job in der regionalen Industrie zu bewerben: „Technik fasziniert, wenn man in den Werkhallen steht und Fragen auf Augenhöhe stellen kann“, sagt Kuhne. Insbesondere Mädchen sollen angesprochen werden: „Wir haben im Maschinenbau nur fünf Prozent Frauen, das wollen wir angehen.“