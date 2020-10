Nachhaltigkeit in Bonn : Schüler weisen auf Nöte von Bäumen hin

Nachhaltigkeit in Bonn

Bonn Mit Plakaten machen Klassen des Collegium Josephinum auf den Klimawandel aufmerksam. Das Cojobo befasst sich seit Langem mit Umwelt im Unterricht.

Insgesamt 20 Plakate mit unterschiedlichen Slogans befestigen die Schüler in diesen Tagen an den von Dürre geplagten Bäumen. Mit Genehmigung der Stadt Bonn dürfen die Schilder eine Woche hängen bleiben und sollen Passanten für die Folgen des Klimawandels sensibilisieren.

Bereits Anfang Oktober hatten sich die Jahrgangsstufen 5 bis 9 des Collegium Josephinum während eines Aktionstages intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandergesetzt und zu verschiedenen Themen wie Artenschutz und Artenvielfalt, Entstehung und Vermeidung von Müll oder CO 2 -Fußabdruck und Klimawandel Projekte erarbeitet.

Mit letztgenanntem Thema haben sich die Siebtklässler intensiv auseinandergesetzt und dabei die Bäume auf und vor dem Schulgelände in den Fokus gerückt. Für die Bäume im angrenzenden Klostergarten haben sie Gießpatenschaften übernommen, für die regelmäßige Bewässerung der Bäume entlang der Kölnstraße werden noch Paten gesucht.

Die Sensibilisierung der Schüler für Umweltthemen spielt hier schon seit langer Zeit eine große Rolle: „Wir hatten schon immer eine Umwelt-AG. Und auch beim Hofdienst wird den Schülern schnell bewusst, wie viel Müll sie selbst tatsächlich produzieren. Das Schärfen dieses Bewusstseins ist das Entscheidende“, sagt Matthias Schöndube, stellvertretender Schulleiter am Collegium Josephinum. Froh ist er über das Engagement zahlreicher junger Lehrer, die in jüngster Zeit noch einmal neuen Schwung in die Umweltbildung gebracht haben. Mehr als ein halbes Dutzend Lehrer habe sich zum Arbeitskreis „Nachhaltige Schule 2030“ zusammengeschlossen.