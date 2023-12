Rückblick auf vergangene Polizeieinsätze Gewalt in Tannenbusch hängt immer wieder mit Drogenhandel zusammen

In der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 2022 fielen an der Oppelner Straße in der Nähe des Tannenbusch-Centers mehrere Schüsse auf ein Auto. Hinter dem Steuer saß ein 19-Jähriger, der nicht verletzt wurde. Die Polizei vermutete, dass die Täter aus einem fahrenden Auto geschossen haben. Im November 2022 nahm die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 22 und 29 Jahren fest, auch bei diesem Fall gab es eine Verbindung zur Drogenkriminalität: Gegen zwei der Männer liefen Haftbefehle in dem Zusammenhang. Bei den Durchsuchungen und den Festnahmen der Verdächtigen fanden die Beamten größere Mengen Bargeld.

Das war nicht der erste Vorfall dieser Art: Im Mai 2020 feuerten Täter Schüsse auf einen Mercedes ab, der wie im zuvor beschriebenen Fall an der Oppelner Straße am Tannenbusch-Center stand. Der 24-jährige Fahrer des Autos war gegen 4.30 Uhr auf dem Parkplatz des Centers unterwegs, als Unbekannte mehrfach Schüsse auf sein Auto feuerten. Und auch hier blieb eine Verbindung zum Drogenmilieu nicht aus. Der 24-Jährige war in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten aufgefallen, der Parkplatz des Tannenbusch-Centers fungierte dabei als Drogenumschlagplatz.

Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt, zeigte den Höhepunkt des Streits zwischen rivalisierenden Drogenbanden jedoch bei der Polizei an. Das Täter-Trio aus Alfter, Bornheim und Erftstadt konnte innerhalb der nächsten zwei Monate festgenommen werden.