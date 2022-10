Polizei Bonn ermittelt : Unbekannte schießen in Tannenbusch mehrfach auf Auto von 19-Jährigem

Schüsse in Swisttal und Bonn : Polizei nimmt mutmaßlichen Schützen von Swisttal fest Nachdem in Swisttal-Essig in der vergangenen Woche ein 48 Jahre alter Mann angeschossen worden war, hat die Polizei nun einen Hauptverdächtigen festgenommen. Der Mann soll außerdem noch in einen weiteren Fall in Bonn involviert sein.