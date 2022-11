Vorfall in Bonn-Tannenbusch : Polizei nimmt Verdächtige nach Schüssen auf Auto fest

Mehrere Schüsse wurden auf das Auto abgegeben. Foto: Polizei Bonn

Bonn Nach den Schüssen auf das Auto eines 19-Jährigen in Bonn-Tannenbusch hat die Polizei am Freitag drei Verdächtige festgenommen. Dabei kamen Spezialeinsatzkräfte zum Einsatz.



Von Sebastian Fink

Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei in Bonn und Köln drei Männer überwältigt, die Ende Oktober auf das Auto eines 19-Jährigen in Bonn-Tannenbusch geschossen haben sollen. Der 19-Jährige saß dabei hinter dem Steuer, blieb aber unverletzt. Die drei Verdächtigen im Alter von 22 und 29 Jahren wurden nun von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen. Gegen zwei der Männer lagen bereits Haftbefehle im Zusammenhang mit Drogendelikten vor, der dritte mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Bei den Durchsuchungen und Festnahmen wurden laut Polizei eine größere Menge Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt gegen die drei Männer wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Mehr Angaben zu den drei Tatverdächtigen machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

In der Nacht auf den 30. Oktober sollen die Männer aus einem Auto heraus gegen Mitternacht auf das Auto des 19-Jährigen geschossen haben. Dieser stand zu der Zeit auf der Oppelner Straße in der Nähe des Hochhaus-Blocks zwischen Kattowitzer Weg und Ostpreußenstraße am Tannenbusch-Center. Allein auf den von der Polizei veröffentlichten Bildern des VW Golf 8, auf den geschossen wurde, sind sieben Einschusslöcher zu erkennen. Wie viele Kugeln genau das Fahrzeug getroffen haben, dazu schweigen die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen. Die Polizei selbst erhielt erst zwei Stunden nach der Tat Kenntnisse von den Schüssen, als ein anonymer Anrufer das Auto meldete. Dieses stand zu diesem Zeitpunkt bereits in der Straße „Im Tannenbusch“.