Unterrichtsstart in Bonn : Schulbeginn nach acht Wochen Lockdown-Pause

Angelika Kolf unterrichtet ihre dritte Klasse an der Karlschule nach acht Wochen wieder zum ersten Mal im Klassenraum.

Bonn Die Schulen haben am Montag nach mehr als zwei Monaten wieder mit dem Unterricht begonnen. Schulleiter und Eltern blicken mit gemischten Gefühlen auf die kommenden Wochen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Manche Rituale verlernt man nicht: Am Montagmorgen sitzen Drittklässler der Karlschule in der Nordstadt nach zwei Monaten coronabedingter Zwangspause wieder gemeinsam in ihrer Klasse, klatschen erstaunlich synchron in die Hände und sagen ihren Guten-Morgen-Spruch auf. Lehrerin Angelika Kolf fragt, wie sie sich gefühlt haben an diesem Morgen, was sie nach dem Aufstehen freudig für diesen Tag stimmte und was doch vielleicht eher nachdenklich. Alien hatte das vor Schulbeginn mal so zusammengefasst: „Ich freue mich unheimlich, meine Freundinnen wiederzusehen, aber meine Eltern haben schon ein bisschen Angst.“

In der Klasse beginnen die Kinder verhalten miteinander in Kontakt zu treten. Irgendwie ist es wohl auch seltsam, dass nur die Hälfte der Mitschülerinnen und Mitschüler da sind. „Bisschen komisch ist es“, sagt Yunus. Wie so viele Grundschulen fährt auch die Karlschule in den kommenden Wochen ein Wechselmodell: An einem Tag kommt eine Hälfte jeder Klasse, am nächsten Tag die andere Hälfte. Wer Zuhause bleibt, bekommt Distanzunterricht wie bisher, wenn auch mit möglichen Einschnitten bei der Direktbetreuung per Videochat, wie Schulleiter Tobias Hillebrand erklärt. Distanzunterricht, Präsenzunterricht, Pausenaufsicht und eine Notbetreuung in vier Gruppen muss die Schule parallel aufrecht erhalten. Die Notbetreuung ist für Kinder gedacht, die nicht daheim beschult werden können, beispielsweise weil beide Eltern ihren Beruf ausüben müssen, ohne ins sogenannte Homeoffice gehen zu können. Bei aller Sorge der Eltern, so Hillebrand, überwiege aber „die Freude, dass es jetzt wieder losgeht“.

Das sieht Thomas Kipper, Leiter des katholischen Grundschulverbunds Marienschule-Nordschule, ähnlich. Das Lernen im Distanzunterricht habe aus seiner Sicht und der seiner Kolleginnen und Kollegen gut funktioniert: „Aber die sozialen Kontakte fehlen. Man merkt ja, dass das der Lockdown etwas mit den Kindern macht.“ Auf dem Pausenhof der Marienschule ist das recht anschaulich zu sehen: Der Bewegungsdrang treibt die Schüler im Wechsel auf die Hängebrücke und wird nur dadurch etwas getrübt, dass Sperrbänder den Hof in Abschnitte unterteilt, um die Gruppen voneinander trennen zu können. Bei aller Erleichterung, die ihm die Eltern in den vergangenen Wochen spiegelten, spricht Kipper angesichts wieder steigender Infektionen dennoch von einem Wagnis. „Manche haben natürlich Angst. Die Kinder, die Eltern und die Schulen brauchen eigentlich eine Perspektive, die es leider noch nicht gibt“, sagt Kipper. Wünschenswert wären aus seiner Sicht langfristige Konzepte vonseiten des für die Schulen zuständigen Landes, „eine Balance wie Unterricht und Infektionsschutz dauerhaft in Einklang zu bringen sind“.