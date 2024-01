Stadt legt Anmeldezahlen vor Bonner Erstklässler können in Wohnortnähe zur Schule

Offensichtlich können die meisten bisher angemeldeten Kinder in Bonn zum kommenden Schuljahr 2024/25 wohnsitznah einen Platz in einer ersten Klasse erhalten. Das geht aus einer Vorlage für den Schulausschuss hervor, der am 24. Januar tagt. Demnach gibt es nach derzeitigem Stand nur an wenigen Schulen den Anmeldezahlen zufolge sogenannte Überhänge von wohnsitznahen Kindern. Die Zahlen bewegen sich jeweils im einstelligen Bereich. Allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass 167 potenzielle i-Dötzchen noch nicht angemeldet wurden (Stand 30. November 2023). Gründe dafür nennt sie nicht.