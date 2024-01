Starker Schneefall in NRW Präsenzunterricht fällt heute in Bonn und der Region aus

In Rheinland-Pfalz wurde am Dienstag entschieden, dass die Schulen in Absprache mit den Trägern eigenständig entscheiden sollen, ob ein Unterricht am Mittwoch in Präsenz möglich sein wird. Es gelten die gleichen Regelungen wie bei Unwetterwarnungen, so das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz. „Grundsätzlich sollte in diesen Fällen, wenn es möglich und zumutbar ist, eine Notbetreuung gewährleistet werden. Schulen können zudem selbstständig entscheiden, in welcher Form sie ein Angebot für digitalen Unterricht/Hausarbeit bereitstellen.“ Gleichzeitig wurde eine „großzügige Entschuldigungspraxis“ angewendet für die Schüler, die trotz geöffneter Schule aufgrund des Wetters nicht in die Schule kommen können.