Erstes Fazit zum Pilotprojekt in Bonn CDU kritisiert Putz-Projekt mit städtischen Angestellten wegen der Kosten

Die ersten Ergebnisse des Pilotprojekts „Städtische Eigenreinigung“ sind aus Sicht der Stadt erfreulich, wenn auch nicht durchgehend. Susanne Treppmann, Leiterin der städtischen Kita Sonnenpänz in Ramersdorf, spricht nach der Umstellung „von sehr guten Erfahrungen“. Die seit vergangenem Jahr bei der Stadt eingestellte, für die Kita zuständige Reinigungskraft habe nach ihrer Wahrnehmung „von Anfang an einen viel stärkeren Bezug zu dem Haus“. Die Qualität der Reinigung von immerhin 400 Quadratmetern Fläche habe sich von Beginn an verbessert.