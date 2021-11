Landgericht Bonn : Schulfreund soll erfolglosen Wettbüro-Räuber genötigt haben

Bonn Ein 20-Jähriger soll im Vorfeld seiner vier vergeblichen Raubversuche auf ein Wettbüro in Bonn im Vorfeld von einem Schulfreund genötigt worden sein. Ein 35-jähriger Angeklagter erschien gar nicht erst vor Gericht.

Vier junge Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren sollten sich am Mittwochvormittag unter anderem wegen gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung vor der zweiten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Da einer der Angeklagten aber nicht erschienen war, bat der Vorsitzende Richter die Polizei, den 35-Jährigen von seiner Wohnung ins Gericht zu „eskortieren“ – allerdings vergeblich. Und so könnte es passieren, dass der Mann den Beginn seines vom Gericht kurzerhand abgetrennten Verfahrens in einer Gefängniszelle abwarten muss.