Schulprojekt an Bonner Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium : Der geschriebene Beethoven

Der Künstler Saxa

Sascha A. Lehmann, so heißt Saxa eigentlich, wurde 1975 in Siegen geboren, wuchs aber in Marburg auf. Nach Abitur und Zivildienst hätte er gerne direkt Architektur studiert, stattdessen zog er nach Köln für ein Studium in Humanmedizin, das er 2004 mit dem dritten Staatsexamen abschloss. Er promovierte auch, widmete sich dann aber anderen Leidenschaften: Er betreibt in Köln einen Weinhandel und das Studio okapidesign für Konzeption und Gestaltung von interner und externer Kommunikation für Institutionen und Unternehmen.

Außerdem malt und dichtet er und hat diese beiden Kunstformen irgendwann miteinander verwoben. Seine „Wortmalerei“ hat ihn bekannt gemacht: Motive entstehen aus Texten, die mit unterschiedlich dicken Stiften geschrieben wurden. Das jüngste Werk ist der Kölner Dom.

Seit 2017 bietet er das Projekt „Saxa macht Schule“ an. Das erste Motiv, das er mit Schülern verwirklichte, war Pippi Langstrumpf, und die gehört seitdem oft dazu. Spricht man das X in seinem Künstlernamen übrigens so aus, wie es die Katalanen tun, kommt sein Vorname heraus. Infos auf www.saxa.eu. kpo