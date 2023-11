Familien in Bonn Wie Kinder sicher im Dunklen zur Schule kommen

Zwölf Polizisten stehen auf dem Schulhof des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums in Bonn. Denn an diesem Mittwochmorgen heißt es für die Schülerinnen und Schüler: Fahrradkontrolle. Die Kontrolle ist eine jährliche Aktion der Verkehrssicherheit der Polizei Bonn. Sie findet mehrmals die Woche an unterschiedlichen Schulen statt. Grund für die Aktion ist die aktuelle Jahreszeit, die mit Dunkelheit am frühen Morgen einhergeht. „Es ist wichtig, sichtbar für andere zu sein, zum Beispiel durch Lichtreflektoren und Lichttechnik an den Fahrrädern“, sagt Matthias Hahn von der Verkehrssicherheit. Mit dabei ist auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Er kümmert sich vor Ort um kleinere Reparaturen und Einstellungen an den Rädern.