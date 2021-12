Schussabgabe : Polizei und SEK in Bonner Weststadt im Einsatz

Bonn Einen Polizei-Einsatz unter Beteiligung von Spezialeinsatzkommando-Kräften hat es am Donnerstagmorgen in der Bonner Weststadt gegeben. Dabei soll es zu einem Schuss gekommen sein.

Insgesamt habe man zehn Objekte durchsucht, darunter seien auch Objekte in Sankt Augustin und Koblenz gewesen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Frowein-Straße gegen 6 Uhr in der Bonner Weststadt habe es Hinweise gegeben, dass der betreffende Bewohner gewaltbereit beziehungsweise bewaffnet sein könnte. Darum habe man das SEK hinzugerufen.