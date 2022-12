Stadt Bonn will Mietvertrag über 15 Jahre abschließen : Schussichere Türen und ein Tresor für die Heroinambulanz

Neuer Investor, neue Pläne : Das ist auf dem Poliklinik-Areal in der Bonner Innenstadt geplant Das Land hat einen möglichen Käufer für das Poliklinik-Areal in der Wilhelmstraße gefunden. Neben Neubauten, in denen vor allem günstige Wohnungen entstehen sollen, will der Investor die Altbauten erhalten und ergänzen.