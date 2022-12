Schutzgemeinschaft Deutscher Wald : Experte erklärt, warum unsere Wälder in Not sind

Experte erklärt, warum unsere Wälder in Not sind

Bonn Angesichts der Klimakrise haben sich die Probleme der Wälder dramatisch zugespitzt. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist in Sorge. Bundesgeschäftsführer Christoph Rullmann spricht im Interview über die Probleme.

Herr Rullmann, 40 Prozent der Bäume in Deutschland sind laut der Waldzustandserhebung 2021 geschädigt. Es wären noch mehr, hätte man seit 2018 nicht 245 Millionen Festmeter Kalamitätsholz aus den Wäldern geholt. Macht Ihnen Ihr Job eigentlich noch Spaß?

Christoph Rullmann ist seit 2005 Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW) mit knapp 30 Beschäftigten in Bonn. Der gebürtige Frankfurter hatte zuvor Forstwirtschaft in München studiert und dort zunächst einen anderen Verband geleitet.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wurde 1947 gegründet, um den Raubbau an den Wäldern durch die Alliierten zu stoppen. In den 1980er Jahren geriet der Saure Regen in den Fokus. Wo sehen Sie heute die größte Bedrohung für die Wälder?