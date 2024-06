Schweigeminute in Bonn für getöteten Polizisten „Es ist mittlerweile normal, dass die Leute Messer bei sich tragen“

Mit einer Schweigeminute haben Polizisten, Feuerwehrleute und Ordnungsamtsmitarbeiter des in Mannheim getöteten Polizisten Rouven L. vor dem Bonner Polizeipräsidium gedacht. In ganz Deutschland hielten am Freitag um 11.34 Uhr die Menschen inne – genau eine Woche, nachdem der 29-Jährige von einem 25 Jahre alten Mann mit zwei Messerstichen so schwer verletzt worden war, dass er wenige Tage später im Krankenhaus verstarb.