Bonner Bäder Beueler Bütt akut von Schließung bedroht

Dass es um die Bonner Hallenbäder nicht zum Besten steht, ist zwar bekannt. Aus einem vertraulichen Bericht von Sportdezernentin Birgit Schneider-Bönninger an den städtischen Verwaltungsvorstand, der dem General-Anzeiger vorliegt, geht nun aber sehr deutlich hervor, wie problematisch sich die Situation in der Bonner Bäderlandschaft in allen Belangen darstellt. „Aktuell ist die Beueler Bütt von einer akuten Schließung bedroht“, schreibt Schneider-Bönninger. Zuletzt hatte die Stadt im Herbst vergangenen Jahres eine Mängelliste zu dem Bad an der Goetheallee veröffentlicht: Das große Becken ist undicht, die Decke darüber ebenfalls. Durch den Innenhof dringt Wasser in die darunter liegenden Räume, die Stromversorgung entspricht nicht mehr heutigen Standards.