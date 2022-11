Tariferhöhungen ab 2023 : Eintrittspreise für Bonner Bäder sollen weniger stark steigen

Bonn Die Eintrittspreise für die Bonner Hallen- und Freibäder sollen 2023 steigen. Der Sportausschuss hat den Tarifänderungen zwar zugestimmt - jedoch sollen die Preise weniger stark steigen als geplant.

Die Eintrittspreise für alle Bonner Hallen- und Freibäder sollen ab 1. Januar 2023 zwar steigen, aber bei den ermäßigten Karten weniger stark als von der Verwaltung ursprünglich geplant. So lautet die Empfehlung des Sportausschusses, der am Donnerstag in seiner letzten Sitzung des Jahres über eine Änderung des Entgelttarifs beraten hat.