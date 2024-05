Hilfe für Bäder Bonn soll vom neuen KI-Bademeister profitieren

Bonn/Lippstadt · Künstliche Intelligenz soll die Bademeister in Bonn in Zukunft unterstützen, mit Kameras und Smartwatch-Warnung. Ein Bad in Lippstadt hat das System in Deutschland vor zweieinhalb Jahren als erstes getestet - und ist bis heute überzeugt.

28.05.2024 , 18:00 Uhr

Diese Schwimmerin im Hardtbergbad könnte in Zukunft durch eine KI überwacht werden. Auch unter Wasser soll das System Notlagen erkennen. Foto: Benjamin Westhoff

