Kennedybrücke in Bonn : Schwimmer im Rhein sorgen für Feuerwehreinsatz

Kennedybrücke in Bonn

Bonn Zwei Schwimmer im Rhein haben am Dienstagabend für einen Feuerwehreinsatz in Bonn gesorgt. Beide konnten jedoch selbstständig ans Ufer zurückkehren.

Anrufer haben über den Notruf am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert, da zwei Menschen in Höhe der Kennedybrücke im Rhein trieben. Daraufhin rückten die Einsatzkräfte aus. Schon nach wenigen Minuten konnte die Wasserschutzpolizei die beiden Personen antreffen. Es handelte sich laut Einsatzkräften um zwei Schwimmer, die im Rhein badeten. Sie konnten in Begleitung der Wasserschutzpolizei eigenständig ans Ufer zurückkehren. Beide waren unverletzt.