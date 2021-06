Geschlossene Beueler Bütt : Wie steht es um den Schwimmunterricht in Bonn?

Wie steht es um den Schwimmunterricht in Bonn?

Bonn Ob die Bonner Grundschüler dieses Jahr ins Wasser können, hängt von der Zukunft der Beueler Bütt ab. Unterdessen klagen die Vereine über bürokratische Hürden.

Die Bonner Sportvereine verzeichnen unterdessen eine sehr große Nachfrage nach Schwimmkursen. Über 200 Anfragen hat der Schwimmclub Rhenus in Beuel aktuell, berichtet Vorsitzender Klaus Pott. „Wir sind froh, dass wir die unterbrochenen Kurse aus dem vergangenen Jahr beenden können.“

Kritik zu Vorgehen der Stadtverwaltug

Manche Vereine klagen jedoch über bürokratische Hürden. So kritisiert Wolfgang Klinkert, 2. Vorsitzender des ESV Bonn, dass im Schwimmbecken in der Schule am Hügel zuletzt kein Desinfektionsmittel zur Verfügung stand. Außerdem habe das Ordnungsamt einen angemeldeten Kurs kontrolliert. „Da, wo es nötiger wäre, gehen sie aber nicht hin.“