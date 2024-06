Ausstellung über Seenotrettung Bonner Ortsgruppe von Sea-Eye zeigt 35 Bilder

Zu sehen sind 35 Bilder, die zwischen 2018 und 2021 auf den Einsätzen von Sea-Eye entstanden sind. Die Aufnahmen zeigen vor allem die Suche nach Menschen in Seenot und deren Rettung und das Leben an Bord während der teils wochenlangen Wartezeit auf einen sicheren Hafen, der das Schiff mit den Geflüchteten an Bord anlegen lässt. Seit 2015 ist Sea-Eye mit durch Spenden finanzierten Schiffen im Mittelmeer aktiv, um Menschen aus Seenot zu retten. Dabei erstrecken sich diese Rettungsmissionen meist über einen Zeitraum von mehreren Wochen.