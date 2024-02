Bonner Schulausschuss tagt Stadt erteilt sechster Gesamtschule eine Absage

Mit einem Antrag auf Errichtung einer sechsten Gesamtschule in Bonn hat die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt eine neue schulpolitische Debatte in Bonn entfacht. Als Grund für den Antrag nennt die Ratsmehrheit die jährlich an Gesamtschulen abgelehnte hohe Zahl an Viertklässlern. Für das kommende Schuljahr sollen es wie bereits in den Vorjahren wieder rund 250 Kinder sein, die keinen Platz an einer der fünf Gesamtschulen in Bonn erhalten haben. In einer Stellungnahme erteilte die Schulverwaltung im Schulausschuss am Mittwochabend allerdings dem Ansinnen des Ratsbündnisses, möglichst zum Schuljahr 2025/26 eine sechste Gesamtschule an den Start zu bringen, eine Absage. Sie führt dazu verschiedene Gründe an. Doch das Ratsbündnis hält an seiner Forderung fest.