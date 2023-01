Nachhaltige und besondere Verkleidungen : Hier gibt es Second-Hand-Kostüme in Bonn und der Region zu kaufen

Bekannt für seine ausgefallenen und besonderen Karnevalskostüme: Der Circus Comicus. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn Gebraucht ist meist günstiger und nachhaltiger. Wer nach Karnevalskostümen für Sitzung, Party oder Zug sucht, wird bei Flohmärkten und Secondhand-Anbietern in der Region fündig - und findet trifft dort vielleicht auf besondere Stücke.

Mit Karnevalskostümen verhält es sich wie mit dem Kleid für den Abschlussball – es soll besonders und individuell sein. Wer nach ausgefallenen Karnevalskostümen sucht, wird daher bei Second-Hand-Anbietern fündig. Wir haben einige Flohmärkte, Second-Hand-Läden und Kostümverkaufstermine in Bonn und der Region sowie dem Kölner Umland zusammengestellt, die gebrauchte Kostüme oder Accessoires anbieten.

Kostüme für Erwachsene:

Kostümverkauf des Theater Bonn

Einmal im Jahr, kurz vor Karneval, lädt das Theater Bonn zu einem Kostümverkauf in das Foyer des Opernhauses ein. Angeboten werden rund 2000 Kostüme aus dem eigenen Kostümfundus. „Die Kostüme stammen aus verschiedenen Schauspiel-, Opern- und Tanzproduktionen der vergangenen Jahrzehnte“, erklärt Pressesprecherin Sonja Koller. Entsprechend vielfältig ist die Auswahl. „Die Bandbreite der verkauften Kostüme ist groß und reicht vom Oberhemd bis zum Militärmantel, von der Bluse bis zum historischen Kleid.“ Die Preise für die Einzelstücke liegen bei einem Euro bis maximal 150 Euro. Der Eintritt ist frei. Ein Teil der Einnahmen fließt zudem in die Kulturpatenkasse.

Adresse: Foyer der Oper Bonn, Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn

Termin: Montag, 30. Januar 2023, ab 18 Uhr

Oxfam Shop Bonn

Der erste Second-Hand-Laden der Hilfsorganisation Oxfam wurde in den 1980ern in Bonn eröffnet. Neben dem breiten Angebot an Herren- und Damenmode, Haushaltswaren, Büchern, Spielen und CDs gibt es zur Karnevalszeit auch einen Kleiderständer mit Kostümen für Männer und Frauen.

Adresse: Oxfordstraße 12-16, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Don R.-Second Hand Herren & Damen Mode

Eine kleine Auswahl an Kostümen für Männer und Frauen findet sich auch in dem Second-Hand-Laden in Beuel.

Adresse: Hermannstraße 65, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag/Dienstag sowie Donnerstag/Freitag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13.30 Uhr

Hier kann man gebrauchte Kinderkostüme kaufen:

Kinderwolke

Kinderkostüme bekommt man unter anderem bei dem Second-Hand-Laden die „Kinderwolke“ in Bonn-Poppelsdorf. Seit Januar kann man in dem Laden von Marianne Lißner nach Kostümen stöbern. Im Sortiment finden sich immer wieder Kostüme für Babys bis hin zu Verkleidungen für Kinder im Alter bis etwa zehn Jahre. Für Babys gibt es beispielsweise „Umhänge als Marienkäfer oder Küken“, sagt Mitarbeiterin Saskia Fink. Manchmal gibt es auch noch passende Accessoires wie einen Helm.

Adresse: Sternenburgstraße 26, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Bunte Kuh

Auch im Laden von Lisette Breuer in Bonn-Oberkassel werden ab Januar Kinderkostüme verkauft. „Ich sammel das ganze Jahr über“, sagt Breuer. Angeboten werden Kostüme in den Größen 56 bis 164. Vereinzelt finden sich in ihrem Laden auch Einzelstücke, aber das Hauptaugenmerk liegt auf kompletten Kostümen – sowohl für Karnevalsfeiern im Kindergarten als auch wärmere Plüschkostüme für den Straßenkarneval.

Adresse: Königswinterer Straße 642, 53227 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9.30 bis 15 Uhr, Freitag, 9.30 bis 17 Uhr, Samstag 9.30 bis 13 Uhr

Pfiffikus

Der Second-Hand-Laden in Alfter-Witterschlick besteht am aktuellen Standort bereits seit 18 Jahren. Bei Marita Röcke gibt es schon vor dem 11.11. Kostüme für Kinder. Sie führt Outfits aus zweiter Hand bis Größe 152. Neben Kostümen gibt es auch Accessoires, wie beispielsweise Feuerwehrhelme oder ein Pistolenhalfter.

Adresse: Raiffeisenstraße 52, 53347 Alfter

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr

Der kleine Filou

Bei dem Kinder-Second-Hand-Laden mit Sitz in Swisttal-Morenhoven kann man ausschließlich online nach passenden Kostümen für Karneval und Halloween stöbern – vom Dinokostüm für Kleinkinder bis hin zum Rennfahreroverall. Wer aber in der Nähe wohnt, kann Kleidung im Onlineshop zur Abholung reservieren, ansonsten werden die Stücke per Post verschickt.

Karnevalsflohmärkte in der Umgebung

Kostümalarm

Beim „Kostümalarm“ im Carlswerk Victoria in Köln-Mülheim werden am Sonntag, 29. Januar 2023, handgemachte Karnevalskostüme von Kölner Manufakturen angeboten. Zum Angebot gehören neben Materialien zum Basteln auch ausgediente Uniformen und Kölner Ordnen sowie Vintage-Kostüme aus den 1960er und 1970er Jahren. Eintrittskarten kosten fünf Euro und sind über die Internetseite des Veranstalters sowie an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Adresse: Schanzenstraße 6-20, Gebäude 3.12, 51063 Köln

Termin: 29. Januar 2023, 11.11 Uhr bis 18 Uhr

Karnevalsmarkt in der Lutherkirche Südstadt

An mehreren Terminen im Januar und Februar findet in der Lutherkirche Südstadt in Köln ein Karnevalsflohmarkt statt. Besucher können durch das Angebot an Theaterkostümen, nostalgischen Hüte und Designerkappen sowie Kleidung aus den 1950er bis 1980er stöbern. Hobby-Designer bieten zudem selbst geschneiderte Kostüme an. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Martin-Luther-Platz 4, 50677 Köln

Termine: Samstag, 28. Januar 2023; Samstag, 4. Februar 2023, Samstag, 11. Februar 2023 – jeweils von 11 bis 16 Uhr

Kostümflohmarkt der Stunksitzung

Die alternative Sitzung im Kölner Karneval, die Stunksitzung, organisiert ebenfalls einen eigenen Kostümflohmarkt. Am Montag, 30. Januar, werden Einzelstücke aus Theaterausstattungen, Abendgarderobe, Vereinskostümen sowie aufwendige Accessoires verkauft. Der Eintritt ist kostenfrei.

Adresse: E-Werk, Schanzenstraße 37, 51063 Köln

Termin: Montag, 30. Januar 2023, 14 bis 20 Uhr

Der Lotta Karnevalsflohmarkt

Die Gaststätte „Lotta“ in der Kölner Altstadt richtet gemeinsam mit der Garage Bar am Sonntag, 22. Januar 2023, einen kleinen Flohmarkt aus.

Adresse: Kartäuserwall 12, 50678 Köln

Termin: Sonntag, 22. Januar 2023