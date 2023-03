Aktion der Gruppe Seebrücke Bonn 100. Mahnwache für ertrunkene Flüchtlinge in Bonn

Studentin Judith Rau kam im September 2020 über eine Freundin dazu. „Meine erste Mahnwache war die, kurz nachdem das Flüchtlingslager Moria abgebrannt war“, erzählte sie. Sie stellte fest, dass immer dann mehr Menschen bei den Wachen stehen blieben und zuhörten, wenn das Thema vorher wieder in den Medien präsent war. So wie vor einigen Wochen, als wieder viele Menschen in den Fluten ertranken. Politisch sehe sie seitdem kleine Erfolge, aber am Großen und Ganzen habe sich nichts geändert. Immer noch werde die Arbeit der Seenotretter behindert und kriminalisiert.